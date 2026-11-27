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Harburg/Moorburg. Die norddeutsche Cyclocross-Szene trifft sich am Sonntag, 13. Dezember, zum 47. Harburger Weihnachtscross. Start ist um 9 Uhr auf dem Gelände „Bestes vom Elbdeich” am Moorburger Elbdeich 447 in Moorburg. Veranstalter ist die Harburger Radsport-Gemeinschaft.

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Zum zweiten Mal in Folge führt die Strecke über das Gelände des Obsthofs Ecks/Oertzen: über Ackerflächen, durch Apfelplantagen, Nutztierställe und Sandpassagen sowie über künstliche Hindernisse. In diesem Jahr wurde der Kurs neu gestaltet.

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Trotz seines Namens findet das Traditionsrennen nicht an Weihnachten statt, sondern am dritten Adventssonntag. Das Rennen gehört zur Stevens-Cup Cyclocross Serie 2026/27.

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Wer bei den Profis an den Start geht

Bei den Frauen startet um 11.35 Uhr unter anderem Lina Rausch vom Kieler RV, langjährige Nationalfahrerin im deutschen Cross-Team. Bei den Männern gehen ab 13.40 Uhr der mehrfache Deutsche Crossmeister Jasper Pahlke und Philipp Plambeck an den Start. Beide wurden bei der Harburger Radsport-Gemeinschaft zu Radprofis ausgebildet und fahren seit ihrer Zeit in der Schülerklasse gemeinsam Rennen.

Neben den Spitzenfahrern können sich auch Hobbysportler und Nachwuchsfahrer auf der Strecke messen. Möglich wird das Rennen laut Veranstalter durch die Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude sowie des Obsthofs Ecks/Oertzen.

Verpflegung und Parken für Zuschauer

Wer nicht selbst in die Pedale tritt, kann die Fahrer vor Ort anfeuern. Für Zuschauer gibt es Glühwein, Bratwurst und Kuchen. Parkplätze stehen auf dem Obsthof von Jürgen Ecks am Moorburger Elbdeich 401 zur Verfügung. (cb)