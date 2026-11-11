1.565 Läufer gingen beim Jubiläums-Halbmarathon in Neugraben auf die Strecke

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Neugraben. 1565 Läuferinnen und Läufer überquerten am Sonntag vor der CU Arena in Neugraben die Ziellinie des Süderelbe Halbmarathons durch das Alte Land. So viele Teilnehmende wie bei der 50. Ausgabe gab es bei dem Lauf noch nie. Mit 2061 Anmeldungen verzeichnete die Veranstaltung zudem einen neuen Rekord, sodass am Veranstaltungstag nur noch wenige Restplätze zur Verfügung standen.

Werbung Werbung

Organisiert wird der Lauf von der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT). Mathias Thiessen kümmert sich zusammen mit den Brüdern Timon Neidhold und Daniel Neidhold ehrenamtlich um die Organisation. „Es war mega”, sagt der 46-jährige Thiessen. Die hohe Zahl an Anmeldungen habe im Vorfeld zusätzlichen Aufwand bedeutet. Am Veranstaltungstag unterstützten das Orga-Trio rund 90 ebenfalls ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Denen gilt unser größter Dank. Ohne diese große Zahl an Helferinnen und Helfern könnten wir diese Veranstaltung nicht auf die Beine stellen”, sagt Thiessen. Er dankte außerdem den Teilnehmenden, Partnern, Sponsoren sowie der Polizei und den Johannitern.

Werbung

Auch Werner Bostelmann war beim Jubiläum vor Ort und verfolgte den Start des Halbmarathons an der CU Arena. Der ehemalige HNT-Präsident, der die Turnerschaft von 1985 bis 1994 leitete, hatte in den Siebzigerjahren als Abteilungsleiter der LG Hausbruch-Neugraben-Fischbek den ersten Süderelbe-Marathon initiiert, den Vorläufer der heutigen Veranstaltung. „Ich hätte auch gerne solche Rahmenbedingungen gehabt. Das ist ideal hier mit der S‑Bahn vor der Tür, dem Parkhaus und der Arena. Das war bei uns damals noch etwas schwieriger”, erinnert sich der inzwischen 82-Jährige. „Aber ich denke, das muss man heute auch haben bei fast 2000 Teilnehmern. Das ist wirklich toll.”

Wie die Läuferinnen und Läufer die Kälte empfanden

In der CU Arena konnten sich die Teilnehmenden umziehen, zur Toilette gehen und sich bei sieben Grad Außentemperatur aufwärmen. Zum Laufen war es dennoch nicht zu kalt. Frauen-Siegerin Sterre van de Langenberg gewann in 1:25:25 Stunden. Die 28-jährige Niederländerin wohnt in Hamburg. „Für mich war die Temperatur heute ein Vorteil. Es ist normalerweise schwierig, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Heute habe ich mich richtig gut gefühlt”, berichtet van de Langenberg.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Männer-Sieger Christian Hiller vom Laufteam Hamburg sah es ähnlich. „Für mich war die Temperatur eigentlich perfekt”, sagt der 38-Jährige. Die größte Herausforderung sei gewesen, nicht zu schnell loszulaufen, da die Beine schon sehr gut gewesen seien. Die Strecke kannte Hiller bereits aus dem Vorjahr und wusste, dass sich die Rücktour etwas unangenehmer anfühlt als die Hintour. Er gewann den Jubiläums-Halbmarathon bei den Männern in 1:11:31 Stunden.

Was HNT-Präsident Schepanski an der Entwicklung besonders freut

HNT-Präsident Mark Schepanski zeigte sich von der 50. Ausgabe begeistert. Der 53-Jährige organisierte den Lauf über Jahre gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Andre und sieht die Veranstaltung inzwischen in guten Händen. „Es freut mich sehr zu sehen, wie engagiert und professionell meine Nachfolger den Süderelbe Halbmarathon weiterentwickeln. Die Veranstaltung war hervorragend organisiert, und es ist schön, dass der besondere Charakter des Laufs erhalten geblieben ist, während gleichzeitig immer wieder neue Akzente gesetzt werden”, sagt Schepanski.

Die nächsten Termine der HNT stehen bereits fest: Am Sonntag, 24. Januar 2027, findet der 9. Süderelbe-Cross statt, am Sonntag, 21. März 2027, der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land. Am Sonntag, 22. August 2027, folgt der Rosengartenlauf, bevor am Sonntag, 7. November 2027, der 51. Süderelbe Halbmarathon durch das Alte Land ausgetragen wird. Anmeldungen für alle vier Laufevents im kommenden Jahr sind bereits online unter www.hntonline.de/laufevents möglich. (cb)