Christian Carstensen bietet Bürgern aus Süderelbe Möglichkeit zum direkten Gespräch

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Harburg/Neugraben. Bürger aus dem Bezirk Harburg haben die Gelegenheit, ihre Anliegen direkt mit Bezirksamtsleiter Christian Carstensen zu besprechen. Am Dienstag, 6. Oktober, bietet er eine Sprechstunde an. Die Veranstaltung richtet sich an alle Einwohner der Region Süderelbe.

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Von 16 bis 17.30 Uhr steht Carstensen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Bürger können ihre Anliegen vortragen und Fragen stellen. Die Sprechstunde deckt Themen aus Hausbruch, Moorburg, Neuenfelde, Neugraben-Fischbek und dem Alten Land ab.

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Die Veranstaltung findet im Neugrabener Markt 5 statt. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter der Rufnummer 040 42871–2100. (cb)