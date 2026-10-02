Crosstraining bei der HNT: Fünf Schnupperstunden ab November

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Harburg/Neugraben. Die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft bietet ab November ein Schnupperangebot für Crosstraining an. Interessierte können das Training an fünf Terminen unverbindlich ausprobieren. Start ist am Mittwoch, 4. November.

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Crosstraining kombiniert verschiedene Trainingsformen und spricht zahlreiche Bereiche der Fitness an. Kraft, Ausdauer und Koordination werden in abwechslungsreichen, funktionellen Übungen miteinander verbunden. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die sich für Crossfit oder Hyrox interessieren.

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„Hier sind alle richtig, die auf der Suche nach dem ultimativen All-in-One-Workout sind”, sagt Alexander Mohr, Pressesprecher der HNT. Die Intensität des Trainings werde an das individuelle Fitnesslevel angepasst. „Daher ist das Schnupperangebot auch für alle geeignet, die bisher noch keine Erfahrungen mit Crosstraining haben”, sagt Mohr.

Mittwochs in der Störtebekerhalle

Das Schnupperangebot findet immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt. Trainingsort ist die Empore in der Störtebekerhalle am Störtebekerweg 22 bis 24. Teilnehmen können Interessierte ab 16 Jahren.

Das komplette Schnupperangebot kostet 40 Euro pro Person für HNT-Mitglieder. Nichtmitglieder zahlen 50 Euro für die fünf Trainingstermine.

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Die Anmeldung erfolgt online über www.hntonline.de/kurse. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Informationen zum Angebot. (cb)