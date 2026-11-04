Halbmarathon: Buslinie 257 fährt am Sonntag für mehrere Stunden nicht

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Harburg/Neugraben. Fahrgäste der Buslinie 257 müssen am Sonntag, 8. November, mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Wegen des Hamburger Halbmarathons im Alten Land wird die Linie von 9.30 bis 13 Uhr komplett eingestellt. In diesem Zeitraum können alle Haltestellen entlang der Strecke nicht bedient werden.

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Die Buslinie 257 verläuft auf Teilen der Laufstrecke, sodass ein regulärer Betrieb während des Sportevents nicht möglich ist. Betroffen sind sämtliche Verbindungen zwischen Neugraben und den Zielen im Alten Land.

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Die letzte Fahrt in Richtung Neugraben startet um 8.36 Uhr ab der Haltestelle Alter Fährweg (Kehre). In Richtung Cranz und Jork fährt der letzte Bus bereits um 8.10 Uhr ab Neugraben. Fahrgäste sollten ihre Fahrten entsprechend planen.

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Betrieb startet nach 13 Uhr wieder

Ab 13.27 Uhr verkehrt die Linie wieder von Jork nach Neugraben. In entgegengesetzter Richtung startet die erste Fahrt um 13.40 Uhr ab Neugraben in Richtung Neuenfelde, Alter Fährweg (Kehre). Der reguläre Fahrplan wird dann wieder aufgenommen.

Weitere Informationen und alle aktuellen Fahrpläne sind unter www.kvg-bus.de verfügbar. Auch die hvv switch App sowie die FahrPlaner-App für Niedersachsen und Bremen bieten aktuelle Fahrplaninformationen. (dh)