Hamburg Service in Süderelbe: Effektiver mit nur noch zwei Stellen?

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Harburg/Neugraben. Am 14. September verkündete die Hamburger Finanzbehörde: „Wir planen, das Leistungsangebot des Hamburg Services (HS) künftig noch effektiver zu gestalten.“ Außerdem versicherte sie, die „hohe Präsenz in der Fläche – auch in den Außenbezirken – zu erhalten“. Knapp zwei Wochen später klang das schon ganz anders. Nach einer Kleinen Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll teilte die Behörde mit, dass im Hamburg Service am Neugrabener Markt demnächst nur noch zwei Mitarbeiter an zwei Tagen vor Ort sind. Das gelte für die Zeit der geplanten Sanierung der Serviceräume in 2027 – und auch danach.

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In den Service-Büros können Ausweise und Pässe beantragt und verlängert werden, dazu werden Meldebescheinigungen ausgestellt oder Dokumente amtlich beglaubigt. Selbst für die Anmeldung eines Hundes muss niemand mehr in das zehn Kilometer entfernte Bezirksamt nach Harburg fahren – gerade für Menschen mit einem körperlichen Handicap eine Erleichterung.

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Aber: Die Stadt muss sparen. Deshalb will Finanzsenator Andreas Dressel mehr Effizienz. Ein Mittel sieht er in der Konzentration auf „größere, leistungsstarke“ Standorte. Man werde mit den Dienstleistungen aber auch „vor Ort“ bleiben. Was immer das in der Praxis bedeutet.

SPD begrüßt Erhalt des Standorts in Neugraben

Matthias Czech, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter aus Süderelbe, begrüßt die Pläne des Senats – vor allem, dass der Standort in Neugraben nicht ganz aufgegeben wird. Im Übrigen hofft er auf die weitere Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, kann sich aber einen kleinen Seitenhieb auf die Bundesregierung nicht verkneifen: „Andere europäische Länder sind bei der Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen schon deutlich weiter als wir.“

Trepoll spricht von „Bürgertäuschung“

Ganz anders der CDU-Abgeordnete Trepoll. Er empfindet Dressels Pläne als Bürgertäuschung. Der Standort des Hamburg Services in Neugraben sei ein „rege genutzter Anlaufpunkt für wohnortnahe städtische Dienstleistungen“. Rund 2500 Menschen aus dem Raum Süderelbe hätten dies monatlich zwischen Januar und Juli genutzt. Dafür sind die Service-Räume von montags bis freitags insgesamt 34 Stunden geöffnet und mit zwölf Stellen besetzt. Künftig sollen es nur noch zwei Stellen an zwei Tagen sein. Trepoll: „Der Senator nennt das Anpassungen.“

Bezirksversammlung darf noch Stellung nehmen

Formal ist noch nichts entschieden. Nach Paragraf 28 des Bezirksverwaltungsgesetz haben Bezirksamt und Bezirksversammlung das Recht auf eine Stellungnahme. Die muss bis zum 16. Oktober vorliegen. Der Senat kann diese Stellungnahmen in seine Entscheidung einfließen lassen. Muss er aber nicht.

Mitarbeiter könnten ins Harburger Rathausforum wechseln

In der Antwort auf Trepolls Kleine Anfrage hatte der Senat auch mitgeteilt, dass es schon Gespräche mit der Abteilung Einwohnerangelegenheiten des Bezirksamt gebe, wie man die Mitarbeiter aus Süderelbe im Harburger Rathausforum unterbringen kann. (ag)

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