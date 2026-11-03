Harburger Grüne fordern eigene Regionalbeauftragte für Süderelbe

Harburg. Die GRÜNE-Fraktion Harburg will sich bei der Hamburger GRÜNEN Herbstkonferenz für den Erhalt eines Hamburg-Service-Standorts in Süderelbe einsetzen. Die Konferenz findet am Freitag, 6. November, statt und befasst sich mit Bezirkspolitik und der geplanten Bezirksverwaltungsreform.
Im Zuge der Reform wird unter anderem über eine Zusammenlegung von Kundenzentren diskutiert, etwa der Standorte Harburg und Süderelbe. Die Fraktion sieht darin ein Problem für Menschen, die auf persönliche Beratung vor Ort angewiesen sind, etwa ältere Menschen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Unterstützungsbedarf sowie Menschen mit geringem Einkommen. Für sie brauche es weiterhin ein niedrigschwelliges und barrierefreies Angebot in Süderelbe.
Die Bezirksverwaltungsreform soll nach Angaben der Fraktion mehrere Bereiche verändern: mehr Zusammenarbeit zwischen den Bezirken, eine stärkere Digitalisierung, schnellere Genehmigungen bei Bau- und Sozialthemen, mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen sowie einen besseren Katastrophenschutz. Auch die Position der Regionalbeauftragten soll gestärkt werden.
Eigene Ansprechperson für Süderelbe gefordert
Britta Ost, Fachsprecherin für Süderelbe der GRÜNEN-Fraktion Harburg, begrüßt diesen Punkt der Reform. „Uns ist die Stärkung der Regionalbereiche wichtig”, sagt Ost. Es sei daher gut, dass die Position der Regionalbeauftragten gestärkt werden solle und es für die Regionalbereiche Harburg und Süderelbe jeweils eine eigene Ansprechperson mit voller Stelle geben solle. „Davon würden besonders die Menschen in Süderelbe profitieren”, sagt Ost.
Digitalisierung und Vor-Ort-Beratung im Spannungsfeld
Die Fraktion verweist darauf, dass zwar immer mehr Menschen ihre Verwaltungsangelegenheiten digital erledigen wollten. Gleichzeitig gebe es weiterhin Bedarf an persönlicher Beratung vor Ort. Beide Entwicklungen müssten bei der Reform mitgedacht werden.
Die GRÜNE-Fraktion Harburg kündigt an, diese Harburger und Süderelbe betreffenden Anliegen auf der Herbstkonferenz einzubringen und auf Landesebene voranzutreiben. (tj)