HNT-Boxer gewinnen drei Medaillen bei Deutschen U18-Meisterschaften

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Harburg. Elijah Tamakloe hat sich bei den Deutschen U18-Meisterschaften in Köln den Titel im Superschwergewicht gesichert. Der Boxer der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) war damit einer von drei Medaillengewinnern seines Vereins bei dem Turnier vom 4. bis 7. November.

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Neben Tamakloe holte Emili Askerov die Vizemeisterschaft im Halbfliegengewicht. Yazid Thabet gewann Bronze im Halbschwergewicht. Für die HNT war es bereits der zweite Deutsche Meistertitel in diesem Jahr: Im Mai hatte Andri Manankov bei der Deutschen U15-Meisterschaft Gold in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm gewonnen. Tamakloe und Manankov sind in diesem Jahr bislang die einzigen Deutschen Meister aus dem Hamburger Landesverband.

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Stolz auf Integration und sportliche Erfolge

Mark Schütter, Geschäftsführer der HNT, äußert sich zu den Erfolgen. „Darauf sind wir als HNT unglaublich stolz”, sagt Schütter. „Bei uns wird Integration nicht nur besprochen, sondern gelebt, und sie führt bis an die Spitze des deutschen Sports.”

Junge Sportlerinnen und Sportler hätten bei der HNT eine sportliche Heimat gefunden, so Schütter weiter. Sie seien gefördert und zu Deutschen Meistern und Medaillengewinnern entwickelt worden. „Diese Verbindung aus Integration, Gemeinschaft und sportlicher Spitzenleistung zeichnet die HNT aus”, sagt Schütter.

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Eigenes Boxevent mit prominentem Gast

Die HNT veranstaltet am Samstag, 28. November, ein eigenes Boxevent in der Sporthalle An der Haake. Der Zugang erfolgt über den Luhering. Der Einlass beginnt um 13 Uhr, die Kämpfe starten um 14 Uhr.

Der Eintritt kostet für Kinder bis 15 Jahre 7 Euro, ab 16 Jahren sind es 15 Euro. Als besonderer Gast wird der ehemalige IBO-Weltmeister Sebastian Formella erwartet. (cb)