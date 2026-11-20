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Harburg. Zwei Boxer der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) haben bei der Norddeutschen Meisterschaft der Elite den Titel in ihrer Gewichtsklasse geholt. Nikolaos Kosmadakis siegte in der Klasse bis 65 Kilogramm, Carsten Ehlers in der Klasse bis 75 Kilogramm. Ausgetragen wurde das Turnier am Samstag und Sonntag in der Boxsporthalle am Bramkamp.

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Für den Verein aus Süderelbe ist es bereits der zweite sportliche Erfolg innerhalb weniger Wochen. Anfang November hatten HNT-Boxer bei den Deutschen U18-Meisterschaften einen Titel sowie zwei weitere Medaillen gewonnen.

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Serie von Erfolgen für den Verein

Mit den beiden Norddeutschen Meistertiteln knüpft die HNT an diese Resultate an. Der Verein stellt damit in kurzer Zeit mehrere erfolgreiche Boxer aus unterschiedlichen Altersklassen. (cb)