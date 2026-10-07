HNT-Judoka Johannes Kröger wird Kata-Weltmeister in Sarajevo

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Harburg. Die Judoka der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft haben am Donnerstag, 1. Oktober, ihrem Vereinskollegen und Trainer Johannes Kröger einen besonderen Empfang bereitet. Der 35-Jährige hatte bei der Kata-Weltmeisterschaft der International Judo Federation in Sarajevo am Sonntag, 27. September, zusammen mit seinem Partner Sönke Schillig vom WTSV Concordia Gold in der Kategorie Itsutsu no kata gewonnen.

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Eine Kata ist eine festgelegte Abfolge von Techniken, die zusammen mit dem Partner durchgeführt wird. Bei Wettkämpfen bewerten Wertungsrichter die Vorführungen mit Punkten. Der Weltmeistertitel ist der bisher größte Erfolg für das Hamburger Kata-Duo, das bei Deutschen und Europameisterschaften regelmäßig oben auf dem Treppchen steht.

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Im Mai hatten Schillig und Kröger ihren Europameistertitel verteidigt. „Wir sind selbst überglücklich und stolz auf unsere Leistung”, sagt Kröger. „Es war ein harter Weg und viel Training bis dahin. Umso schöner ist es, dass wir unser großes Ziel erreicht haben.”

Favoriten mit Rückenwind aus Europa

Als amtierende Europameister gehörten Schillig und Kröger in Sarajevo zu den Favoriten. Der Europameistertitel habe ihnen Rückenwind gegeben, berichtet Kröger. In der Vorrunde spielten die beiden Hamburger ihre ganze Routine aus. Mit präzisen Techniken und nur einer kleinen technischen Abweichung belegten sie knapp vor den Italienern und Franzosen Rang eins in ihrem Vorrunden-Pool.

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Im Finale der besten sechs Paare lieferten Schillig und Kröger erneut eine konzentrierte Vorstellung ab. Die Positionen saßen, die Techniken und auch der Ausdruck stimmten. „Das war eine bärenstarke Demonstration von uns, und das in einem Fluss”, sagt Kröger. „Das ist uns wirklich sehr gut gelungen.”

Deutsche Kata-Mannschaft jubelt über Gold

Mit 163,0 Punkten sprangen die Hamburger Judoka auf Rang eins. Weder das portugiesische Duo noch die Italiener kamen an diese Punktzahl heran. Die gesamte deutsche Kata-Mannschaft jubelte über Gold für Schillig und Kröger. Pedro Goncalves und Jorge Fernandes aus Portugal holten mit 160,5 Punkten Silber. Giovanni Tarabelli und Karol Elia Portesi aus Italien gewannen mit 160,0 Punkten Bronze. Das zweite deutsche Paar in dieser Kategorie hatte die Teilnahme am Finale verpasst. (cb)