Jeden Donnerstag: Kostenlose Vorlesestunde für Kinder in Neugraben

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Harburg/Neugraben. Jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr lesen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Lesewelt Hamburg e. V. Kindern in der Bücherhalle Neugraben vor. Die Veranstaltung richtet sich an neugierige Kinder ab vier Jahren.

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Der Verein sucht derzeit neue Teilnehmer, weil die Zahl der Kinder zurückgeht. Interessierte Familien können einfach zu den Vorlesestunden in der Bücherhalle am Neugrabener Markt 7 kommen.

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Die Geschichten reichen von lustig über spannend bis fantasievoll. Nach Angaben des Vereins ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Was das Vorlesen bewirkt

Lesewelt Hamburg betont, dass das gemeinsame Vorlesen die Sprachentwicklung und die Fantasie der Kinder fördert. Vor allem aber soll der wöchentliche Termin Spaß machen.

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Die Vorlesestunden finden fortlaufend jeden Donnerstag statt, Anmeldungen sind laut Veranstalter nicht erforderlich. (tj)