Kindertheater „Joaquino Payaso und seine sieben Koffer”

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Harburg/Neugraben. Mit sieben Koffern im Gepäck stolpert der Clown Joaquino Payaso mitten durch die Zuschauerreihen und zieht damit sofort die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Nach und nach öffnet er die Koffer, deren Inhalt jeweils den Anlass für eine neue Nummer liefert. Das Programm wechselt zwischen Liedern, Jonglage und Clownerie, wobei die Kinder immer wieder zum Mitmachen aufgefordert werden.

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Das Stück ist am Mittwoch, 28. Oktober, um 16 Uhr im JoLa im Kulturhaus Süderelbe zu sehen, Am Johannisland 2. Tickets kosten acht Euro und sind online über die Website des Kulturhauses erhältlich. Wer sich vorab anmelden möchte, kann dies per E‑Mail an tickets@kulturhaus-suederelbe.de tun oder telefonisch unter 040–79600 48. Falls noch Karten übrig sind, gibt es diese auch an der Abendkasse.

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Hinter der Figur Joaquino Payaso steckt Achim Sonntag, Jahrgang 1961. Der gebürtige Düsseldorfer lebt seit 2007 in Wengen im Allgäu und arbeitet als freier Kindertheatermacher. Über seine eigenen Kinder fand er vor mehr als 30 Jahren zum Kindertheater, nachdem er zuvor Erfahrungen in verschiedenen Theaterformen gesammelt hatte.

Zwei Prinzipien bestimmen sein Theater

Sonntag hat über die Jahre ein eigenes Konzept entwickelt, das auf zwei Schwerpunkten beruht: Zum einen spricht er gezielt die Fantasie der Kinder an, zum anderen bindet er sein Publikum durchgehend in die Handlung ein. Die Zuschauer werden so selbst zu einem Teil des Bühnengeschehens.

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Auf dieser Grundlage sind bislang achtzehn Stücke entstanden. Mit ihnen tritt Sonntag in ganz Deutschland auf und ist zunehmend auch im Ausland unterwegs. (tj)