Auf Betriebshof in Neuland: SRH feiert erfolgreichen Abschluss des BELLE-Projekts

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Harburg/Neuland. Die Stadtreinigung Hamburg hat am Mittwoch auf ihrem Betriebshof am Neuländer Kamp den erfolgreichen Abschluss des BELLE-Projekts gefeiert. Bereits 28 Prozent der insgesamt 1400 Fahrzeuge der SRH fahren mittlerweile elektrisch. In absehbarer Zeit sollen alle Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen und Kipper umweltfreundlich ohne Diesel unterwegs sein.

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BELLE steht für Betriebshofelektrifizierung: Last- und Lademanagement in der praktischen Erprobung. Das Projekt ist Bestandteil des Gesamtkonzepts Klimafreundliche Nutzfahrzeuge des Bundesverkehrsministeriums. Rund 100 Experten und Vertreter der beteiligten Institutionen kamen zusammen, um die Bedeutung des Projekts für die Zukunft der Elektromobilität zu präsentieren.

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Nach mehr als drei Jahren Forschungs- und Praxiserprobung zogen die Projektpartner auf dem Betriebshof Bilanz. Im Mittelpunkt stand eine für viele Fuhrparkbetreiber zentrale Frage: Wie lassen sich schwere batterieelektrische Nutzfahrzeuge so in bestehende Flotten integrieren, dass Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Energieversorgung und Betriebsabläufe zuverlässig zusammenspielen?

Infrastruktur entscheidet über Erfolg

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass für die Umstellung auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge nicht nur die Fahrzeuge selbst betrachtet werden müssen. Ebenso entscheidend sind Ladeinfrastruktur, Netzanschlüsse, Lastmanagement und betriebliche Abläufe.

Die Stadtreinigung brachte ihre Erfahrungen aus Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst ein. Entscheidend war das Zusammenspiel von Fahrzeugauswahl, Stand- und Ladezeiten, verfügbarer Netzleistung, Ladeinfrastruktur und Standortplanung. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Energieversorgung und Industrie untersuchte die SRH, wie diese Bereiche frühzeitig aufeinander abgestimmt werden können.

Transformation verändert gesamten Betrieb

Daniela Enslein, Geschäftsführerin der Stadtreinigung Hamburg, sagt: „Die Elektrifizierung unserer Flotte ist weit mehr als die Beschaffung neuer Fahrzeuge. Sie verändert die Art, wie wir unsere Standorte planen, wie wir Energie bereitstellen und wie Fahrzeuge, Infrastruktur und Betrieb künftig zusammenspielen.” Das Vorhaben gehöre zu den wichtigsten Transformationsprojekten, die derzeit bei der Stadtreinigung gestaltet werden. Ihren Dank richtet Enslein an alle Projektpartner. BELLE sei geprägt gewesen von Offenheit, gegenseitigem Interesse und dem gemeinsamen Willen, voneinander zu lernen. Genau daraus sei der große Mehrwert des Projekts entstanden.

Jörg Lühmann, Amtsleiter Immissionsschutz und Abfallwirtschaft der BUKEA (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft), betont: „Die Elektrifizierung von Schwerlastflotten ist bereits heute technisch umsetzbar.” Voraussetzung sei allerdings, dass Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Netzanschluss und Betriebsabläufe von Anfang an zusammengedacht werden. BELLE habe konkret gezeigt, welche Anforderungen dabei an Stromnetze, Betriebshöfe und betriebliche Abläufe entstehen. Das Projekt könne deshalb eine Blaupause sein: für andere Kommunen, für Logistikunternehmen, für kommunale Betriebe und für alle, die ihre schweren Nutzfahrzeugflotten klimafreundlich aufstellen wollen. (cb)

Bettina Lauer vom Bundesministerium Verkehr bei ihrem Vortrag. Foto: Bittcher