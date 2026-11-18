Werbung Werbung

Harburg/Neuland. Seit dem 22. Mai ist die Brücke über die Neuländer Wettern am Wendts Weg voll gesperrt. Grund sind erhebliche Schäden an dem rund hundert Jahre alten Bauwerk. Ob die Brücke saniert oder neu gebaut werden muss, steht noch nicht fest.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg hat deshalb einen Antrag gestellt. Sie fordert, dass die Stadt die Verantwortung für den Weg übernimmt und kurzfristig eine Behelfsquerung mit verbindlichem Zeitplan schafft.

Werbung

Für die Anliegerinnen und Anlieger hat die Sperrung spürbare Folgen: Sie erreichen ihre Grundstücke nur noch von Süden. Mülltonnen müssen statt rund 90 Metern nun etwa 600 Meter weit transportiert werden. Betroffen sind außerdem ein Schulweg und der Weg zur Bushaltestelle der Linie 149.

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Hinter der Sperrung steckt auch eine offene Eigentumsfrage. Der Wendts Weg ist seit 1938 ein Privatweg. Im Jahr 2000 gab der damalige Eigentümer das Eigentum auf, seitdem sind Teile des Wegs herrenlos. Die Stadt hat ihr Aneignungsrecht bislang nicht genutzt, obwohl die offizielle Route des 2. Grünen Rings über den Weg führt. Eine Widmung als öffentlicher Weg ist bisher nicht erfolgt.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Die CDU verlangt, dass die Stadt die herrenlosen Flächen übernimmt und den Wendts Weg anschließend als öffentlichen Fuß- und Radweg mit Anliegerverkehr widmet. Die Brücke soll im Anschluss saniert oder neu gebaut werden.

Kritik an der Stadt

Thore Bliefernicht, CDU-Bezirksabgeordneter und Antragsteller, kritisiert das Vorgehen der Stadt deutlich. „Die Anwohnerinnen und Anwohner werden seit einem halben Jahr hingehalten. Bis heute gibt es keine Behelfsquerung für Fußgänger und Radfahrer. Stattdessen müssen die Menschen hier lange Umwege gehen”, sagt Bliefernicht.

Er wirft der Stadt zudem vor, den Grünen Ring ohne klare Zuständigkeit über das Gelände zu führen. „Dass die Stadt Hamburg ihren Grünen Ring über herrenlose Grundstücke führt, ist kurzsichtig. Die Stadt muss sich die herrenlosen Grundstücke jetzt schnell aneignen und die Verantwortung dafür übernehmen”, sagt er.

Die Bezirksversammlung Harburg berät über den Antrag am Dienstag, 1. Dezember. (tj)