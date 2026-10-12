Segelvereinigung Sinstorf erhält fünf moderne Trainingsboote

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Harburg/Neuland/Sinstorf. Fünf nagelneue Segelboote dümpelten vergangene Woche am Steg des Neuländer Sees und warteten auf ihre Taufe. Rund 40 Gäste aus Sport, Politik und Verwaltung waren zur Feier der Segelvereinigung Sinstorf (SVGS) gekommen. Bei sonnigem Wetter nahmen die Jugendlichen des Vereins ihre neuen Boote anschließend direkt mit ins Training.

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Getauft wurden der ILCA „Grover”, die beiden RS500 „Pascal” und „Kelvin”, der 29er „Urs” sowie die RS Quest „Yoshi”. Die Anschaffung wurde durch verschiedene Förderer ermöglicht. „Yoshi” finanzierte die Alexander-Otto-Sportstiftung, weitere Boote wurden mit Unterstützung der Hamburger Sparkasse (Haspa) und des Hamburger Segel-Verbands angeschafft.

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„Mit den neuen Booten können wir unsere Trainingsmöglichkeiten weiter ausbauen und gerade unseren Kindern und Jugendlichen moderne Boote zur Verfügung stellen”, sagte Vereinsvorsitzender Henning Schrödter bei der Begrüßung.

Prominente Gäste aus Politik und Sport

Zur Feier kamen unter anderem Sonja Wichmann, Leiterin des Fachamtes Sozialraummanagement im Bezirksamt Harburg, Alexander Stein von der Haspa, der Breitensport-Obmann des Hamburger Segel-Verbands Henning Baur und Dr. Jonas Leder, Direktor des Landessportamtes. Auch der Harburger Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher (SPD), der selbst viele Jahre im Verein aktiv war, kam zur Taufe ins Wassersportzentrum Neuländer See.

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Wichmann erinnerte in ihrem Grußwort an die lange Entstehungsgeschichte des Wassersportzentrums. Rund zehn Jahre habe es gedauert, bis die verschiedenen Interessen von Sport, Verwaltung, Naturschutz und Finanzierung zusammengebracht und die Anlage schließlich umgesetzt werden konnte. Sie hatte dazu historische Unterlagen aus der Anfangszeit mitgebracht.

Jugendliche tauften Boote selbst

Nach dem offiziellen Teil tauften die Kinder und Jugendlichen ihre neuen Boote selbst. Anschließend ging es direkt aufs Wasser. Die Gäste konnten dabei beobachten, wie die jungen Segler ihre Boote eigenständig aufbauten und ins Training starteten.

Mit den fünf neuen Booten erweitert die SVGS ihre Trainingsflotte und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Einsteiger, fortgeschrittene Segler und den Regattasport. Neben den Mitgliedern des Vereins profitierten dieses Jahr ungefähr 60 externe Jugendliche von den Schnupperangeboten des Vereins, beispielsweise einer Projektwoche mit dem Friedrich-Ebert-Gymnasium oder zwei Ferienpass-Kursen. (cb)