Vortrag zu barrierefreiem Wohnen in Neuwiedenthal

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Harburg/Neuwiedenthal. Wer im Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden leben möchte, braucht oft kleine bauliche Veränderungen oder technische Hilfsmittel. Darum geht es bei einem Vortrag am Dienstag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Striepensaal, Striepenweg 40.

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Eingeladen hat das Neuwiedenthaler DRK-Projekt „Wohnen bleiben im Quartier”. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Seniorinnen und Senioren und trägt den Titel „Barrierefreie Umbauten und Hilfsmittel in der eigenen Wohnung”.

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Als Referentin spricht Heike Clauss, Geschäftsführerin des Beratungszentrums für technische Hilfen und Wohnraumanpassung. Das Beratungszentrum wird von der Hamburger Sozialbehörde finanziert und unterstützt ältere Menschen kostenfrei bei Fragen rund um barrierefreies Umbauen und passende Hilfsmittel für den Alltag zuhause.

Von Haltegriffen bis Sprachsteuerung

Das Spektrum reicht von Haltegriffen im Bad und Treppenliften über Hilfen zum Öffnen von Flaschen bis zu Griffverdickungen für Menschen mit Arthritis. Auch sprachgesteuerte Licht- und Heizungssteuerungen gehören zu den vorgestellten Lösungen. Wer sich frühzeitig informiert, kann vorsorgen oder im Notfall schnell die passende Hilfe finden.

Im Vortrag stellt Clauss das kostenfreie Angebot des Beratungszentrums vor. Zudem besteht die Möglichkeit, kleine Alltagshilfen vor Ort praktisch auszuprobieren. (tj)