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  2. Am Harburger Wochenmarkt entstanden 77 seniorengerechte Wohnungen
  3. In Südtirol kann man den Herbsturlaub intensiv erleben

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