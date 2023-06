Bezirk Harburg: Bewegungsaktionen für Senioren

Harburg - Im Rahmen des Hamburger "Active City Day" am Freitag, den 16. Juni bietet das DRK-Harburg zwei Bewegungs-Aktionen im Bezirk Harburg an.



Direkt an der Außenmühle gibt es das Senioren-Angebot "Raus aus dem Haus _ Wilstorf". Die Gruppe wird in der Zeit von 15 bis 17 Uhr am Außenmühlenteich in Höhe des Restaurants "Leuchtturm" anzutreffen sein. Vorgestellt werden neue Outdoorspiele, etwa Mölkky, Cornhole, Boomering, Folf, Speedminton, Crossboule, Stakk oder Dosenboßeln. Alle sind in jedem Alter und mit wenig Aufwand spielbar. Anprechpartner und Kontakt ist Martin Legge, erreichbar unter martin.legge@stadtfinder.de

Speziell für Senioren ab 65 Jahren in Neuwiedenthal finden zwei Denkpfad-Spaziergänge statt. Ein Spaziergang dauert etwa eine Stunde. Während des Gehens werden mit leichte bis mittelschwere Aufgaben zum Gedächtnistraining einzeln sowie paarweise gelöst. Dazu kommen Gruppenaufgaben während kurzer Gehpausen. Sowohl der Körper als auch das Gehirn werden trainiert. Die Benutzung von Rollatoren ist möglich. Treffpunkt ist der Striepensaal am Striepenweg 40. Die Anzahl der Teilnehmer pro Durchgang ist auf 16 begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 040 76486450. dl