Bezirk Harburg: Mitmachen beim Sternsingen

Harburg - Am 11. und 12. Januar setzen sich die Sternsinger der Pfarrei St. Maximilian Kolbe mit ihrer frohen Botschaft ein für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+25“ bringen die Sternsinger den Segen „Christus segne dieses Haus“ an die Türen und sammeln auch im Bezirk Harburg Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.



Wer sich in Harburg den Segen der Sternsinger wünscht oder mitmachen möchte, kann sich bis zum 6. Januar 2025 im Pfarrbüro, Telefon 040 77 20 64, anmelden. dl