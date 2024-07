Buchholz: SUV-Fahrer verwüstet Krankenhaus-Parkplatz

Buchholz – Ein 67-jähriger BMW-Fahrer hat in Buchholz mit seinem SUV durch einen Unfall beim Ausparken einen Sachschaden in Höhe von etwa 116.000 Euro verursacht. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr wollte der Autofahrer an einem Parkplatz beim Krankenhaus in der Steinbecker Straße Ausparken. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen ein anderes geparktes Auto.

Im Anschluss beschleunigte der Fahrer dann mit hohem Tempo und fuhr vorwärts gegen mehrere Verkehrszeichen, einen Kassenautomaten, über einen Findling, bis er dann gegen zwei weitere geparkte Autos stieß und zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung dann ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird nun ermittelt.