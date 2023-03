Buchholz: Sanierungsarbeiten an der Canteleubrücke

Buchholz - Kurzfristig sind Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Bahn an der Soltauer Straße (Kreisstraße 28) angesetzt worden. Die Bauarbeiten an der Unterseite der Canteleubrücke beginnen am Montag, 3. April, und werden voraussichtlich am 14. April beendet.

Die Arbeiten an der Canteleubrücke werden in zwei Abschnitten vorgenommen: Zunächst ist bis zum 6. April der Bereich vom Holzzaun zur Güterbahn bis zum Kassenautomaten an der Reihe, vom 11. bis 14. April wird dann weiter bis zum Gehweg zur Bushaltestelle an der Lüneburger Straße gearbeitet. Für die Arbeiten sind zeitweise Sperrungen der P+R Plätze unterhalb der Brücke notwendig.

Die Bahnbrücke weist altersbedingte Schäden auf. Die Brücke wurde 1973 errichtet und weist an der Unterseite sogenannte Kornausbrüche auf - dass bedeutet, das Gesteinsstücke herausgebrochen sind. wg