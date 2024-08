Buchholz: Sperrungen wegen Stadtfest

Buchholz - Vom 6. bis 8. September findet das Buchholzer Stadtfest statt. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb rund um das Veranstaltungswochenende mit erheblichen Einschränkungen im Innenstadtbereich rechnen. Der Parkplatz neben den Buchholzer Höfen wird von Dienstag, 3. September, 12 Uhr, bis Montag, 9. September, 15 Uhr, gesperrt sein. Auch der Rathausparkplatz ist gesperrt: von Donnerstag, 5. September, 7 Uhr, bis 15 Uhr am Montag, 9. September. Weiterhin gilt zum Beispiel in der Breiten Straße ab Mittwoch, 4. September, 18 Uhr (bis ebenfalls Montag, 9. September) ein absolutes Halteverbot.



Die Poststraße und der Parkplatz Caspers Hoff werden ebenfalls am Sonnabend, 7. September, nicht befahrbar sein, da dort dann der Wochenmarkt stattfinden wird. Darüber hinaus wird auf dem Caspers Hoff am Sonntag, 9. September, ein Flohmarkt stattfinden, Parken ist daher von 4 Uhr morgens bis 18 Uhr an diesem Datum nicht möglich. Die Stadt rät, das Auto stehen zu lassen und, wenn möglich, auf anderem Wege, zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, anzureisen. wg