Ehestorf: 10.000 Bäumchen warten auf neue Besitzer

Ehestorf - Gemeinsam mit der Initiative „mehr Bäume jetzt“ haben der Gewerbeverein Rosengarten und die Ortschaft Ehestorf-Alvesen eine Aktion aufgerufen. Es werden am Sonnabend, 1. April, in Ehestorf rund 10.000 Baumpflanzen verschenkt.

Es werden eine Vielzahl von Arten angeboten: Ahorn, Rotbuche, Hainbuche, Lärche, Douglasie, Fichte, Schwarzkiefer und Serbische Fichte. Und der Hit an der Aktion ist: Alle Pflanzen werden kostenlos abgegeben. Und so läuft die Aktion ab: Am 1. April, dem Tag des Baums in Deutschland, findet ab 11 Uhr die Abgabe der Pflanzen an Interessierte - egal, woher sie kommen, in Ehestorf an der Professor-Strache-Allee 3, statt. Die Anfahrt ist ausgeschildert. Interessierte fahren mit ihrem Fahrzeug direkt an die Rollcontainer mit den Pflanzen, suchen aus und laden den Bedarf ein. wg