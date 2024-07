Fleestedt: Anmeldungen für Flohmarkt im Sportzentrum Seevetal möglich

Fleestedt - Am 1. September findet wiedervon 10 Uhr bis 15 Uhr der Nachbarschaftsflohmarkt im Sportzentrum Seevetal statt. Zugelassen sind ausschließlich private Anbieter zugelassen und keine gewerblichen Stände.

Wermit einem Stand dabei sein will, der kann sich ab sofort einen Stellplatz reservieren. Für einen Stellplatz von 4 Meter Länge, das entspricht einem Tapeziertisch plus einen Meter Abstand zum Nachbarstand, wird ein Beitrag von 13 Euro erhoben.



Die Standreservierung erfolgt per Email an flohmarkt@tusfleestedt.de unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer. Interessenten erhalten eine Bestätigung per Email. Die Reservierung wird verbindlich, wenn innerhalb von 5 Tagen der Beitrag von 13 Euro an das in der Email angebene Konto überwiesen wird.

Der Verkauf von Speisen und Getränke auf dem Flohmarktist nicht zulässig. Aufgebaut werden darf ab 8 Uhr. zv