Hallenbad Over für öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen

Over - Das Hallenbad Over muss aus betrieblichen Gründen in dieser Woche bis voraussichtlich Freitag, 10. November, für den öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen bleiben.

Das Schul- und Vereinsschwimmen kann weiterhin zu den üblichen Zeiten stattfinden.

Das Hallenbad Hittfeld hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet. cb