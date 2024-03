Harburg: Müllabfuhr verschiebt sich wegen Ostern

Harburg - Am Karfreitag und Ostermontag fällt die Müllabfuhr im Bezirk Harburg aus. Dadurch ergeben sich Terminverschiebungen: In der Woche vor Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag früher, in den Tagen nach Ostern einen Tag später als üblich.

Die Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen und auch am Sonnabend vor Ostern (30. März) geschlossen. dl