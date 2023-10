Harburg: Reformationstag ändert Müllabfuhr

Harburg - Am Reformationstag, Dienstag, dem 31. Oktober, bleiben die Recyclinghöfe in Neuland und Neugraben geschlossen. Auch die Müllabfuhr verzögert sich wegen des Feiertags. Sie leert die schwarzen Rest- und grünen Biomülltonnen, die blauen Papiertonnen und die gelben Hamburger Wertstofftonnen und -säcke in den darauffolgenden Tagen einen Tag später als üblich. Für Freitag, den 3. November, kommt sie am Sonnabend, dem 4. November. dl