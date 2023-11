Hausbruch: Sprechstunde bei der Bezirksamtsleiterin

Harburg - Am Donnerstag, 23. November haben Harburger in der Zeit von 15:30 bis 18:30 Uhr die Möglichkeit Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, persönlich zu sprechen. Die Sprechstunde findet in einem vertraulichen Rahmen im DRK-Stadtteiltreff statt. Der DRK-Stadtteiltreff befindet sich in der Galleria Rehrstieg.



Bei Interesse wird um eine Anmeldung am Donnerstag, 16. November ab 14 Uhr unter der Telefonnummer 040 428 71 - 2100 gebeten. zv