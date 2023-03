Heimfeld: HTB bietet Inklusionsfußball an

Heimfeld - Inklusionsfußball, also Fußball, bei dem auch geistig behinderte Jugendliche mit im Team sind, bietet der HTB an. Das Angebot richtet sich an Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahre.

Jeden Donnerstag können Sportbegeisterte aus der Zielgruppe von 17 Uhr bis 18:30 Uhr in der Sporthalle hinter dem Friedrich Ebert Gymnasium (Alter Postweg/Bissingstraße) trainieren. Ab April wird dann draußen trainiert.

Bisher besteht die Fußball-Gruppe aus neun Sportlern, dem Trainer Benjamin von Wiltberg, dem Betreuer Ralf Schneidewind und einem Vertretungstrainer.