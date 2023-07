Heimfeld: Jubiläumskonzert der Petrus Chöre

Heimfeld – In der St. Petrus Kirchengemeinde in Heimfeld gibt es einen guten Grund zum Feiern: Am Sonnabend, 8. Juli, findet in der Haakestraße das Jubiläumskonzert der Petrus-Chöre statt. „Corona hatte die Feier des 10. Geburtstages der Singzwerge verhindert, darum holen wir das jetzt nach. Und der Jugendchor und die Erwachsenen unterstützen sie dabei“, sagt Pastor Christoph Borger.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Nach dem Konzert wird eine Geburtstagsparty im Gemeindehaus oder bei schönem Wetter draußen gefeiert. cb