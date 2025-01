Heimfeld: Turnerschaft bietet Floorball an

Heimfeld - Wer sich bei der kalten Winterluft nicht aufraffen kann nach Draußen zu gehen, findet vielleicht beim Hallensport der Turnerschaft Harburg eine passende Alternative. Sie bietet Floorball, auch Unihockey genannt, an. Ziel beim Floorball ist es einen kleinen, löchrigen Spielball aus Plastik in das Tor des Gegners zu schießen. Floorball macht jede Menge gute Laune, kann sehr leicht erlernt werden und ist durch die Struktur des Schlägers und des Balls eher verletzungsarm, es wird also keine Schutzausrüstung benötigt.

Ab sofort gibt es zwei neue Gruppen für diese gesellige Sportart. Gespielt wird immer freitagabends in der Halle Grumbrechtstraße. Jugendliche ab 16 und Erwachsene trainieren von 17 bis 18.30 Uhr. Bitte bei Manfred Meyn anmelden unter 01577-2005009. Kinder ab 10 Jahren trainieren von 18:30 bis 19:30 Uhr. Bitte bei Nicki Rose anmelden unter 0157-39397098. dl