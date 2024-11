Hittfeld: Hallenband an zwei Tagen geschlossen

Hittfeld - Am Freitag, 1. November bleibt das Hallenbad Hittfeld wegen Filmdreharbeiten geschlossen. Auch das Frühschwimmen entfällt.



Am Donnerstag, 7. November findet in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr im Hallenbad Hittfeld eine Kinderveranstaltung statt. Ab 19.00 Uhr steht das Bad wieder für den Öffentlichen Schwimmbetrieb zur Verfügung. Das Frühschwimmen findet statt.