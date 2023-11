Hittfeld: Jugendlicher von unbekanntem Mann geschlagen und genötigt

Hittfeld - Ein Sechzehnjähriger erschien am Donnerstagabend auf der Polizeiwache, um einen Sachverhalt anzuzeigen, der sich gegen 20 Uhr an der Bahnhofstraße ereignet hatte. Demnach hatte der Jugendliche zunächst an der Bushaltestelle Schillerplatz gesessen, als plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu kam und ihm gegen die Beine trat und gegen den Kopf schlug.

Der Mann verlangte die Herausgabe eines angeblich entwenden Plastikbeutels, den der 16-Jährige aber gar nicht hatte. Dann zog der Unbekannte einen silberfarbenen Revolver aus einer Jackentasche und drohte damit. Anschließend steckte er ihn wieder weg und begann ein freundliches Gespräch, während beide gemeinsam auf den Bus warteten. Der Jugendliche fuhr gegen 20.09 Uhr mit dem Bus in Richtung Horst davon. Der Mann blieb weiter an der Bushaltestelle stehen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt und 170 Zentimeter groß, normale Statur. Er hatte eine Glatze mit kurzen grauen Haarstoppeln an den Schläfen. Auffällig waren seine schiefen gelben Zähne. Er war unauffällig gekleidet und sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt. Hinweise bitte an Telefon 04105 6200. cb