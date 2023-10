Landkreis: Abfallannahme an drei Tagen eingeschränkt

Nenndorf - Die Müllumschlaganlage Nenndorf ist im November an drei Tagen nicht oder nur eingeschränkt geöffnet. Wegen der Personalversammlung für die Mitarbeiter des Landkreises Harburg am Mittwoch, 1. November, ist die Annahme von Abfällen in Nenndorf erst ab 13.30 Uhr möglich. An dem Tag bleibt auch der BürgerService der Kreisverwaltung an den Standorten Winsen, Buchholz und Seevetal-Hittfeld ganztägig geschlossen. Alle anderen Dienststellen des Landkreises in Winsen sowie die Entsorgungsanlagen in Hanstedt, Nenndorf und Drage haben bis 13.30 Uhr geschlossen. Die Abteilung Migration im Gebäude M der Kreisverwaltung ist von der Schließung nicht betroffen.

Aufgrund der Betriebsversammlung der Abfallwirtschaft ist die Müllumschlaganlage Nenndorf zudem am Freitag, 17. November, komplett geschlossen. Die Bürger können aber auf die Wertstoffanlage Ardestorf oder für die Abgabe von Grünschnitt auf den Kompostplatz der Firma Otto Dörner in Hittfeld-Eddelsen ausweichen. Instandhaltungsmaßnahmen finden am Dienstag, 21. November, auf der Anlage in Nenndorf statt. Dann wird das Eingangstor erneuert. Aufgrund der Arbeiten muss die Anlage geschlossen werden, die Bürger können für die Abgabe von Grünschnitt auf die Kompostplätze in Tostedt oder der Firma Dörner in Hittfeld ausweichen. Beide Anlagen haben am 21. November von 8 bis 16 Uhr geöffnet. wg