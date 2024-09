Landkreis: Am 12. September gibt es Probealarm

Landkreis - Die Sirenen heulen, die Handys melden sich: Am Donnerstag, 12. September, ist erneut der bundesweite Warntag. Dazu werden um 11 Uhr zeitgleich in allen Ländern mit einem Probealarm Sirenen ausgelöst und eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren wie Rundfunksender und App-Server geschickt, die am Modularen Warnsystem des Bundes angeschlossen sind. Gegen 11.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung. Über Cell Broadcast kann derzeit noch keine Entwarnung versendet werden.



Durch den Test wird geprüft,, wie im Ernstfall die Alarmierung der Bevölkerung vor Katastrophen oder Kriegsfolgen funktioniert. wg