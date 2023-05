Landkreis: Gelegenheit für Schwimmabzeichen

Landkreis - Am 21. Mai ist der "Schwimmabzeichentag". An dem Tag stehen am Lehrschwimmbecken der Grundschule in Maschen von 10:30 Uhr bis 16 Uhr, im Freibad Neu Wulmstorf von 10 Uhr bis 15 Uhr, im Hallenbad Die Insel in Winsen von 11 Uhr bis 17 Uhr, im Freibad Hollenstedt von 14 Uhr bis 17 Uhr und im Freibad Tespe von 11 Uhr bis 16 Uhr ehrenamtlich Prüfer bereit, die Schwimmprüfungen abnehmen. zv