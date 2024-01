Landkreis: Müllabfuhr hat Probleme

Landkreis - Aktuell kommt es im Landkreis Harburg zu Beeinträchtigungen bei der Müllabfuhr. Grund dafür sind außer den winterlichen Straßenverhältnissen die Proteste und damit verbundene Straßensperrungen durch Landwirte.

Deshalb ist es nicht möglich, einzelne Orte oder Straßenzüge zu erreichen. Auch Nachleerungen sind in vielen Fällen aufgrund der Kapazitäten nicht möglich.

In den betroffenen Gebieten sollen die Anwohner die Mülltonnen wieder von der Straße zu holen. Die Leerung findet zum nächsten regulären Termin statt. Bis dahin zusätzlich entstandener Abfall, der nicht mehr in die Tonne passt, kann in handelsüblichen Müllsäcken (blau, grau oder grün) dazu gestellt werden. wg