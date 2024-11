Landkreis: Treckerdemo rollt am Sonnabend

Landkreis - Am kommenden Sonnabend werden zwischen 12 Uhr und 18 Uhr bis zu 150 Fahrzeuge an einer Treckerdemo teilnehmen. Der Korso startet um 13 Uhr am Schützenplatz am Großmoordamm und durchquert im Laufe des Nachmittags Orte in Seevetal, Rosengarten, Buchholz und Hollenstedt.

Es ist im gesamten Bereich mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. zv