Landkreis: Verwaltung am 20. November geschlossen

Landkreis - Aufgrund einer Personalversammlung bleibt der BürgerService der Kreisverwaltung am Mittwoch, 20. November, an allen drei Standorten in Winsen, Buchholz und Seevetal-Hittfeld ganztägig geschlossen.

Alle anderen Dienststellen des Landkreises in Winsen sowie die Entsorgungsanlagen in Hanstedt, Nenndorf und Drage haben von 9 bis 13.30 Uhr geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter während dieser Zeit nicht erreichbar. wg