Landkreise: Leinenpflicht für Hunde zur Brutzeit

Landkreis - In den angrenzenden Landkreisen Harburg und Stade dürfen ab Anfang April laut des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung Hunde in der freien Landschaft nur an der Leine geführt werden. Die Leinenpflicht, die bis zum 15. Juli gilt, wird mit der Brut- und Setzzeit der Vögel begründet.



In dieser Zeit ist es strengstens verboten, Hunde unangeleint laufen zu lassen. Dies gilt aber nicht für Hunde, die zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungshunde oder von der Polizei oder dem Zoll als Diensthunde eingesetzt werden.

Die Verwaltung kündigte an, dass Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnung verstärkt die Einhaltung der Leinenpflicht kontrollieren werden. Ordnungswidrigkeiten können geahndet werden. wg