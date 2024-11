Marmstorf: Tag der offenen Tür an der Schule

Marmstorf - Die Schule Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg öffnet dieses Jahr am Sonnabend, 30. November 2024 ihre Türen. Interessierte und Freunde sind herzlich eingeladen, sich von 10 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten umzusehen und sich über Lerninhalte und die Profile der Schule „Musik, MINT, Miteinander“ zu informieren.

Neben Schülerdarbietungen, Ausstellungen, Bastel- und Mitmachangboten gibt es einen kleinen Basar, Kaffee, Kuchen und andere Leckereien.

Vertreter des Elternrates und der Nachmittagsbetreuung (GBS) werden ebenfalls Einblicke ins Marmstorfer Schulleben geben.