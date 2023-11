Maschen: Kein Bus hält Unner de Bult

Maschen - Aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Straße „Unner de Bult“ in Maschen, kann vom 8. bis 24. November die Haltestelle „Maschen, ‚Gewerbegebiet“ nicht von Bussen der Linien 343 und 347 angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die eingerichtete Ersatzhaltestelle, die rund 200 Meter entfernt in Richtung Maschen steht, auszuweichen.