Maschen: Neuer Kreisverkehr wird gebaut

Maschen - Die Kreuzung von Horster Landstraße (Kreisstraße 10) und Unner de Bult (K 79) wird zum Kreisverkehr. Am Montag, 27. März startet der Umbau. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 16. August.

Zeitgleich mit dem Kreiselbau werden die Geh- und Radwege in diesem Bereich erneuert. Die Ampel in der Horster Landstraße wird abgebaut und durch mehrere Querungshilfen am Kreisverkehr ersetzt. Zusätzlich wird der Parkplatz für die Kindertagesstätte bzw. die Kirche erneuert und erweitert.

Für die Umbauarbeiten muss der Kreuzungsbereich ab dem 27. März voll gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle aber passieren, für sie wird eine Passage durch die Baustelle ermöglicht. Der Verkehr wird über die gesamte Bauzeit in beiden Richtungen über Horster Landstraße, Alter Postweg, Unner de Bult, Rübenkamp und Hamburger Straße geführt. dl