Meckelfeld: Gemeindebücherei feiert Weltbienetag

Meckelfeld - Am Sonnabend, 20. Mai, feiert die Gemeindebücherei am Weltbienentag die inzwischen bedrohte Honigbiene. An diesem Tag bekommen alle Besucher der Bücherei ein kleines Saatgutpäckchen geschenkt, das mit nach Hause genommen werden oder aber auch direkt vor der Bücherei zum Bepflanzen des neu angelegten Bienenblumenbeets genutzt werden kann.

Aber auch wer eigenes Saatgut zu Hause hat, ist eingeladen damit die neue Blumenwiese auf der Parkplatzseite der Bücherei zum Blühen zu bringen. Alle Kinder sind zudem aufgerufen, selbst gemalte Bienenbilder vorbeizubringen, für jedes Bild gibt es ein kleines Dankeschön. Die Bilder werden im Anschluss in der Bücherei ausgestellt und machen so auch noch über den 20. Mai hinaus auf die fleißigen Tiere aufmerksam. Begleitet wird die Aktion von einer thematischen Medienausstellung.

Die Bücherei ist wie jeden Sonnabend von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. dl