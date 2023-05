Nenndorf: Fahrradtour durch Rosengarten

Nenndorf - Am Sonntag, 4. Juni, veranstaltet die Nachhaltigkeitsinitiative der Gemeinde Rosengarten gemeinsam mit der Ortsgruppe Rosengarten des Allgemeinen Deutschland Fahrrad-Clubs (ADFC) eine Radtour.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rathaus Nenndorf. Die Tour ist etwa 35 Kilometer lang und orientiert sich am Radrundweg Rosengarten. Dabei führt die Strecke am Hühnengrab im Kleckerwald, dem Kiekeberg in Ehestorf und dem Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf vorbei. Selbstverständlich sind E-Bikes herzlich willkommen. wg