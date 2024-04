Nenndorf: Flüchtlingsunterkunft kann besichtigt werden

Nenndorf - Bevor die Bewohner einziehen, haben Anwohner die Gelegenheit, sich einen eigenen Eindruck von der neuen Flüchtlingsunterkunft Am Hatzberg zu verschaffen und Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 23. April, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr Am Hatzberg 1 statt. Bei der Veranstaltung stehen Mitarbeiter der Gemeinde, der Abteilung Migration und der Gebäudewirtschaft des Landkreises Harburg sowie der Awo, die den Betrieb der Einrichtung übernimmt, für Fragen zur Verfügung. dl