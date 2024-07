Nenndorf: Keine Abfälle von Kleinanlieferern am 12.Juli

Nenndorf - Der Kleinanlieferbereich der Müllumschlaganlage in Nenndorf muss am Freitag, 12. Juli, wegen Kanalreinigungsarbeiten geschlossen bleiben. Eine Anlieferung mit Auto ist darum für alle Abfälle nicht möglich. Die Waage ist für Lastwagen aber weiterhin erreichbar.

Kleinanlieferer, die an dem Tág Abfälle unbedingt abgeben möchten, müssen anderen Entsorgungsanlagen im Landkreis haben ausweichen. So ist beispielsweise die Wertstoffannahmestelle Ardestorf von 9 bis 17 Uhr geöffnet (ohne Problemstoffannahme), Re-El nimmt Elektroschrott an und bei der Firma Otto Dörner in Eddelsen können von 8 bis 16 Uhr Grünabfälle abgegeben werden. wg