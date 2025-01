Neu Wulmstorf: Helfer für Entkusselungsaktion gesucht

Neu Wulmstorf - Am Sonnabend, 15. Februar, von 11 bis 14 Uhr, findet in der Wulmstorfer Heide eine Entkusselungsaktion statt. Dabei geht es darum, großen Heideflächen an der ehemaligen Panzerringstraße zu erhalten. Birken und Kiefern werden in dem Bereich entfernt.

Treffen der Helfer ist um 10.30 Uhr in Neu Wulmstorf auf dem Max-Geyer-Platz, dem Parkplatz an der Ecke Königsberger Straße/Am Bach. Wer dabei sein möchte, sollte möglichst Astschere und Arbeitshandschuhe mitbringen. wg