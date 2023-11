Neugraben: Grundschulen stellen sich vor

Neugraben - Am Dienstag, 14. November findet von 17 Uhr bis 19 Uhr der Marktplatz der Grundschulen in der Stadtteilschule Süderelbe in der Straße Neumoorstück statt. Von 17 bis 19 Uhr sind zukünftige Erstklässler und ihre Eltern oder Sorgeberechtigten eingeladen, die Grundschulen in ihrer Umgebung kennenzulernen und ihre Fragen rund um den bevorstehenden Schulstart zu stellen.



An den Informationsständen des Marktplatzes stellen sich die Grundschulen der Region Süderlebe vor und informieren über ihre besonderen Unterrichtskonzepte. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen, um die richtige Schule für ihr Kind zu finden. Die Elternlotsen und Nachbarschaftsmütter aus Süderelbe bieten vor Ort ihre Hilfe bei Übersetzungen in den Sprachen Arabisch, Dari/ Farsi, Englisch, Französisch, Hausa, Kurdisch, Kusuntu, Russisch, Türkisch und Twi an. Zudem gibt es ein offenes Mal- und Bastelangebot für interessierte Kinder.



In diesem Jahr stellen sich folgende Grundschulen aus der Region Süderelbe vor:



• Schule Arp-Schnitger-Stieg

• Offene Ganztagsgrundschule Neugraben

• Schule Schnuckendrift

• Ganztagsgrundschule Am Johannisland

• Grundschule An der Haake

• Schule Ohrnsweg

• Grundschulabteilung der Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg