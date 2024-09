Neugraben: Polizei codiert Fahrräder

Neugraben - Am 21. September, einem Sonnabend, wird letztmalig in diesem Jahr in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Fahrradcodieraktion mit der Polizei am Neugrabener Markt durchgeführt.

Bei der Codierung wird am Rahmen, unterhalb des Sattels, eine 11stellige Zahlen- und Buchstabenkombination eingefräst. Dadurch kann das Fahrrad jederzeit einer Person zugeordnet werden und wird dadurch für einen potenziellen Dieb unattraktiv.

Die Codierung selbst dauert etwa zehn Minuten. Der Fahrradbesitzer sollte zur Codierung einen gültigen Ausweis mit Foto und möglichst einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitbringen.

Die Kosten für eine Fahrradcodierung belaufen sich auf 18 Euro und nach Bedarf für einen E-Bike Akku zusätzlich 5 Euro. dl